Modni dogodekv znamenju trajnosti

Od 19. do 21. oktobra bo v Semeniški ulici št. 12 v Gorici zaživela že tretja izvedba modnega dogodka Projekt D, ki ga organizirata fotografinja Dominique Pozzo in blogerka Dragana Radosevic. Dogodek, za katerega se je zamisel porodila po obisku medijskih dni na milanskem tednu mode, je posvečen spoznavanju modnih ustvarjalcev in obrtnikov s te in one strani meje. Cilj Projekta D je namreč promocija krajevnih modnih znamk, oblikovalcev in izdelovalcev ter ozaveščanje javnosti o pomenu kupovanja trajnostnih oblačil in modnih izdelkov.

Na tretji ediciji modnega dogodka Projekt D bo sodelovalo osem obrtnikov in obrtnic, ki izdelujejo oblačila, torbe, nakit in modne dodatke. Četrtek in petek, 19. in 20. oktobra, bosta namenjena medijem, ljubitelji modnih izdelkov in radovedneži pa bodo prišli na svoj račun v soboto, 21. oktobra, ko bodo prostori v semeniški ulici odprti za širšo javnost. Izdelke si bo mogoče ogledati in – zakaj ne – tudi nabaviti od 10.30 do 20. ure. Gostja sobotnega programa bo modna svetovalka Helena Pertot, ki bo predavala o oblikah telesa in oblačilih, ki so zanje najbolj primerna. Ob 16. uri bo predavanje v slovenskem jeziku, ob 18. uri pa še v italijanščini.

Dogodek je nastal v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in javno agencijo Spirit Slovenija pod pokroviteljstvom Občine Gorica ter s podporo Zavoda GO!2025 in urada za turizem Dežele Furlanije-Julijske krajine. Dogodek sta sofinancirala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije ter slovensko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport