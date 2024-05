V Gradežu so lani zabeležili več kot milijon obiskovalcev

Po mestu in plažah se je v minulem letu potikalo rekordno število obiskovalcev, so povedali na sredinem odprtju poletne sezone v Gradežu. V letu 2023 so namreč beležili več kot milijon obiskov, v primerjavi z letom 2022 so narasli za 9,4 odstotka.

Dežela Furlanija Julijska krajina je v zadnjih letih veliko sredstev vložila v prenovo plaže, parkirišč in termalnega zdravilišča. Terme bodo kmalu pridobile nove prostore, v katere je dežela vložila dodatnih pet milijonov evrov. Do pomladi 2025 napovedujejo pri podjetju Git (Grado impianti turistici) tudi zaključek del na plaži, za kar namenjajo milijon evrov.