Na državni cesti 55 bo zraslo več krožišč

Po včerajšnjem podpisu sporazuma za prilagoditev območja goriškega letališča, da bo na njem zraslo primerno prizorišče za EPK 2025, je predsednik podjetja Ada Antonio Vivona razkril, da ima podjetje Anas v načrtih izgradnjo od pet do sedem krožišč na državni cesti 55, eno izmed teh pa bo pred vhodom na letališče, kjer je trenutno križišče s cesto, ki pelje proti Mirnu.

Dodatno bodo izboljšali mobilnost na samem območju letališča in na državni cesti 55, da bo promet bolj tekoč in varen. Parkirišča, ki bi bilo namenjeno izrecno občinstvu množičnih dogodkov, ne bodo gradili, na občini pa razmišljajo, da bi mestno središče in druge strateške lokacije ob velikih koncertih povezali z letališčem s posebnimi avtobusi. Tudi na letališču pa bodo uredili krožišče, da bo promet ob množičnih dogodkih potekal urejeno.