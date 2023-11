Na kraju plačal 505 evrov, tvega pa še vsaj 1900 evrov kazni in 27 točk

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa so včeraj, 22. novembra 2023, pri Ozeljanu na Vipavskem ustavili voznika začetnika, ki je v naselju, kjer je hitrost omejena na 50km/h, vozil s povprečno hitrostjo 112 km/h. V nekem trenutku je vozil celo s hitrostjo 124 km/h, so zapisali na spletni strani Policija.si.

Voznik je storil tudi več drugih hujših prekrškov (prehitevanje pred ovinkom, napačna stran/smer vožnje, prekratka varnostna razdalja itd.). Med postopkom so policisti ugotovili, da je storilec državljan Italije, ki je vozniško dovoljenje pridobil šele lani.

Kršitelju so policisti za več različnih prekrškov na kraju izdali plačilni nalog v znesku 1.010 evrov, pri čemer je polovično globo v znesku 505 evrov poravnal na kraju prekrška. Izrečenih mu je bilo tudi 5 kazenskih točk.

Za najhujše kršitve, za katere je predvidenih več kot 7 kazenskih točk, pa so, ker je voznik začetnik, na Okrajno sodišče v Novi Gorici podali enotni obdolžilni predlog, in sicer zaradi prekoračitve največje dovoljene hitrosti v naselju za več kot 50 km/h ter zaradi prehitevanja pred ovinkom, kjer ni zadostne vidne razdalje. Predpisana sankcija za prekoračitev hitrosti je namreč 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, za prehitevanje pa 700 evrov in 9 kazenskih točk. Skupno so tako za voznika predlagali najmanj 1.900 evrov kazni in 27 kazenskih točk, o čemer pa bo odločalo Okrajno sodišče v Novi Gorici. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.