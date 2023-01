Na Lokvah bodo ta konec tedna zagnali vlečnico

Ta konec tedna bodo na Lokvah po minulem sneženju, ob katerem se je nabrala nekaj decimetrov visoka snežna odeja, zagnali vlečnico. Obratovala bo v soboto in nedeljo od 10. do 16. ure, poleg smučišča pa bodo uredili tudi tekaške proge in sankališče, sporočajo z Mestne občine Nova Gorica. Objekt in vlečnico ter urejanje prog v letošnji sezoni za Javni zavod za šport Nova Gorica pogodbeno izvaja Društvo GADS. V zavodu sporočajo, da bo vlečnica na Lokvah sicer obratovala, dokler bodo snežne razmere in vremenski pogoji to dopuščali. Ob predvidenem sončnem vremenu pričakujejo povečan obisk vseh, ki bi se radi naužili snega in zimskih radosti.

V izogib prometnim zamaškom in težavam s parkiranjem je novogoriški župan Samo Turel danes zjutraj sklical sestanek vseh pristojnih, ki bodo poskrbeli, da ne bo težav. Poskrbljeno bo za primeren prometni režim in dodatna parkirna mesta. Na Lokve bosta napotena dva občinska redarja in reditelji Športnega društva Mark, koncesionar bo poskrbel za pluženje dodatnih površin, tudi območja ob cesti v smeri proti Predmeji in proti Čepovanu.