Na menzo bo treba še počakati

V pričakovanju na izbiro upravitelja nove študentske menze bo deželna agencija za pravico do visokošolskega študija Ardiss vzpostavila sodelovanje še z nekaterimi goriškimi javnimi lokali, saj trenutno lahko študentje koristijo bone za kosilo le v trgovini Godina na križišču med Kapucinsko ulico in Ulico Rabatta. »V trgovini Godina ob uri kosila, ko je največ obiskovalcev, ni dovolj prostora za vse študente videmske in tržaške univerze, zato bo agencija Ardiss podpisala konvencijo še z nekaterimi javnimi lokali. Kot občina si bomo prizadevali, da bi se na poziv k sodelovanju odzvalo čim več gostincev,« napoveduje goriška občinska odbornica Chiara Gatta.

Da bi našla upravitelja študentske menze v Ulici Alviano, je agencija Ardiss v prejšnjih mesecih izpeljala dve javni dražbi. Na prvi se ni pojavil nihče, v okviru druge se je agencija postavila v stik z dvema podjetjema; prvo bi potrebovalo kuhinjo, ki je v Ulici Alviano ni, drugo pa ima svoj sedež predaleč in je zato odstopilo od sodelovanja. Tako zaenkrat lahko študentje kosijo ali večerjajo le v trgovini Godina, katere konvencija bo zapadla 30. novembra.