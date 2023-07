Na morju iščejo pogrešano osebo

Obalna straža od včeraj na morju v okolici Gradeža išče pogrešano osebo iz Gradeža, ki se je včeraj popoldne s svojim plovilom odpravila na morje, a se ni več vrnila v pristan. Pogrešanca so včeraj začeli iskati s štirimi plovili Obalne straže, helikopterjem italijanskega vojaškega letalstva in plovilom Gasilcev. Ravno helikopterju, ki je z iskanjem začel ob 00:40, je uspelo okrog 2. ure lokalizirati plovilo južno od Gradeža v bližini hrvaških teritorialnih voda. Na barki niso našli nikogar. Pogrešanca iščejo dalje, pri akciji sodelujejo tudi gasilci potapljači in helikopter gasilcev, ki je nadomestil vojaški helikopter. Iskali ga bodo z vsemi plovili in helikopterji Karabinjerjev, Obalne straže, Gasilcev in drugih civilnih ter vojaških oblasti.