Na Okusih zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Na goriški ulični prireditvi Okusi ob meji se je sinoči ena oseba zastrupila z ogljikovim monoksidom. Šlo naj bi za osebo, ki je delala pri eni izmed številnih stojnic, ki v teh dneh ponujajo hrano in pijačo v goriškem mestnem središču. Po poročanju službe Sores je osebo slabost obšla kmalu po 21.30, na kraj je prišlo zdravniško osebje občinskega operativnega centra. Kmalu so ugotovili, da je bila slabost posledica vdihavanja ogljikovega monoksida, ki naj bi uhajal iz žara; preiskava je sicer še v teku. Osebo so z reševalnim vozilom prepeljali v goriško bolnišnico, kjer so jo na zdravljenje sprejeli z rumeno triažno kodo. Na urgenci je zdravniški pregled opravilo še nekaj ljudi, ki so delali pri stojnici.