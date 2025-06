Na Peči obljubljajo še več dejavnosti

Po sedmih letih je minuli vikend na Peči spet zaživela tradicionalna »šagra«, ki je potekala kar dva dni. V nedeljo so bili kljub neizprosni vročini prireditelji zadovoljni z udeležbo na prazniku. »Na prizorišču je namreč veliko dreves, ob tem pa je tudi pihljalo, tako da je bilo res prijetno,« je povedala Barbara Kovic iz AKŠD Vipava. Zjutraj je potekal pohod ob bregovih reke Vipave vse do Mirenskega gradu in nazaj, v popoldanskih urah pa demonstracija AirSofta v organizaciji društva Tong Softair Gorizia. Večer je sklenil nastop društvenih kotalkarjev. »Šagro« nameravajo prirediti tudi prihodnje leto, in sicer s še več dejavnostmi, napovedujejo pri društvu Vipava, ki bo leta 2026 praznovalo svojo 50. obletnico.