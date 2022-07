Na pomoč so priskočili prebivalcem Jamelj in Sabličev

Le sporočilo v Whatsapp skupino in objava na Instagramu in akcija se je začela. Doberdobci so se na pobudo društva Dob včeraj popoldne na vrat na nos odločili, da še sami priskočijo na pomoč prebivalcem Jamelj in Sabličev, ki jih je požar najhuje prizadel, ter vsem, ki se borijo proti ognjenim zubljem. Pred doberdobsko šolo so uredili postojanko in v kratkem času nabrali lepo količino hrane, vode, napitkov in higienskih pripomočkov. Pomoč je bila namenjena predvsem prebivalcem Jamelj, ki so svojo vas varovali pred ognjem. »Jameljci, ki so bežali pred ognjem, so na Gradino prispeli okoli 13. ure. Večino je ogenj zalotil med kuhanjem kosila. Zanje smo na varnem skuhali testenine in pripravili solato,« so povedali prostovoljci. Že v ponedeljek pa so Doberdobci na Gradini priskočili na pomoč prebivalcem Sabličev, ki so jih iz vasi evakuirali zaradi gostega dima. Na doberdobskem koncu za krepčanje prostovoljcev civilne zaščite v glavnem skrbi občina, domačini pa prostovoljcem vseeno po potrebi nosijo vodo in kavo. V stiku so tudi z okoliškimi občinami in vasmi, danes bodo dobili pošiljko pomoči iz Štarancana.

Hrane v Doberdobu za zdaj zadostuje, manjkajo pa higienski pripomočki in hrana za živali. Dobrodošla bo tudi voda. Če želite omenjeno pomoč dostaviti v Doberdobu, se morate na društvo Dob obrniti z zasebnim sporočilom na Instagramu. Uporabniško ime je skrddobarcs.