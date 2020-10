Na Predmeji usodna zaledenitev

Služba za preiskovanje letalskih nesreč je pred nekaj dnevi zaključila poročilo o preiskavi strmoglavljenja šestsedežnega motornega letala na Predmeji pri Ajdovščini, v kateri so življenje izgubili pilot in vsi trije potniki, vsi nemški državljani. Vzrok nesreče, ki se je zgodila 14. julija leta 2016, je bila zaledenitev kontrolnih površin letala. Tako preiskovalci letalskih nesreč kot policija ugotavljajo, da okoliščine nesreče ne nakazujejo na kaznivo dejanje, kar ovrže tovrstne sume, ki so se pojavljali med preiskavo. Dogodek je odmeval tudi v tujini, saj je bil med žrtvami 38-letni nemški podjetnik Thomas Wagner, direktor podjetja Unister, največjega nemškega ponudnika potovanj. Poslovnež je v družbi še dveh oseb usodnega dne letel iz Benetk v Leipzig. Pred nesrečo je bil v Italiji oškodovan za večjo vsoto denarja.

Komisija za preiskovanje letalske nesreče je v zaključnem poročilu o nesreči zapisala, da je dogodku v prvi vrsti botroval splet meteoroloških razmer. Letalo je letelo v pogojih zaledenitve, pri čemer je ključno to, da tak tip zrakoplova ni primeren oz. certificiran za takšne razmere. »Zaledenitve sicer za ta letni čas sicer niso najbolj značilne, ker se je nesreča zgodila julija, zato tudi pilot verjetno ni pričakoval, da bo vreme nad ozemljem Slovenije tako drastično poslabšalo. Že v načrtu poleta je predvideval izogibanje tej vremenski motnji, ampak očitno iz svoje pozicije zadeve ni ocenil kot toliko nevarno,« je pojasnil član komisije za preiskavo letalske nesreče pri Predmeji nad Ajdovščino Urban Odlazek. Strmoglavljenje je povzročilo nabiranje ledu na kontrolnih površinah letala.

Že na dan nesreče so nemški mediji poročali, da je v letalski nesreči umrl podjetnik Thomas Wagner ter da je bil med razbitinami letala najden kovček z denarjem. Vodja novogoriških kriminalistov Marino Pangos je nekaj dni kasneje pojasnil, da kovčka na kraju nesreče ni bilo, so pa našli 10.000 švicarskih frankov gotovine in razno dokumentacijo, iz katere je bilo razbrati, da je bil Wagner pred nesrečo v Italiji oškodovan za večjo vsoto denarja. Po kasnejšem poročanju Siola se je Nemec v Benetkah sestal z moškim po imenu Levy Vass, ki se je izdajal za izraelskega trgovca z diamanti, preiskovalci pa sumijo, da sta njegova identiteta kot poklic lažna. Vass mu je ponudil premostitveno posojilo v višini desetih milijonov evrov in ob tem zahteval, da mu vnaprej plača poldrugi milijon evrov za zavarovanje in provizijo. Wagner je denar dostavil, v zameno pa je po poročanju Siola, ki se sklicuje na nemške medije, dobil kovček ponarejenega denarja. Moški naj bi na podoben način ogoljufal več žrtev.