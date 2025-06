Na slovenskih šolah v Gorici šest zlatih maturantov

Na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Puccinijevi ulici v Gorici se je zaključila matura. Z najvišjo oceno je svojo višješolsko pot na tehniških in licejskih smereh skupno sklenilo šest kandidatk in kandidatov.

Največ zlatih maturantov so tokrat imeli na turistični smeri zavoda Žige Zoisa, in sicer tri. Z najvišjo oceno so maturo zaključili Sophia Viktoria Pesce Piccolo, Anisja Volčič in Simone Pietro Claudio, ki je prejel tudi pohvalo. Enega zlatega maturanta imajo tudi na tehniškem zavodu - smer informatika - Jurija Vege, kjer se stotice veseli Marcel Gospodarič. Na klasičnem liceju Primoža Trubarja sta z najvišjo oceno državni izpit zaključili dve maturatki - Athena Picech in Elisa Fornasiere, slednja si je ob stotici prislužila tudi pohvalo.