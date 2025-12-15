S pogumom in vztrajnostjo navdihnil mnoge

Vztrajen in pogumen. Takšen je moral biti 26-letni športnik iz Sovodenj Nicolas Piva, da je oktobra letos uspešno zaključil enega izmed najzahtevnejših triatlonskih izzivov na svetu – Ironman v portugalskem Cascaisu pri Lizboni. Zaradi tega so tudi javno srečanje, na katerem je spregovoril o svojih doživetjih na tekmovanju in pred njim, naslovili Vztrajnost in pogum.

Kulturno društvo Sovodnje je srečanje z domačim triatloncem izpeljalo pred nekaj dnevi v Kulturnem domu Jožefa Češčuta. Uvodoma je bilo navzočim pojasnjeno, da tekmovanje Ironman združuje štiri kilometre plavanja, 180 kilometrov kolesarjenja in 42 kilometrov teka. Med približno 1.500 udeleženci se je Nicolas na Portugalskem uvrstil na odlično 143. mesto, kar je za nekoga, ki se s to preizkušnjo sooča prvič, izjemen dosežek.

Nicolas je med večerom predstavil svojo dolgo in intenzivno pot do Ironmana. Razkril je, da se je ideja po udeležbi rodila skoraj za hec ob kavi s prijateljem, že naslednji dan pa je začel s treningom. »Vse sem načrtoval sam, in sicer od tega, koliko bom treniral, do tega, kako težki bodo treningi. Nič ni bilo prepuščeno naključju,« je povedal mladi triatlonec.

V začetnem obdobju priprav je treniral tudi v telovadnici, da bi okrepil mišice, nato pa je postopoma povečeval treninge s kolesom in tekom. Nazadnje je prišel na vrsto še bazen.

»Plavanje mi je najmanj všeč, kolesarjenje pa je moja najljubša disciplina. Včasih sem treniral tudi do 19 ur na teden, zjutraj pred službo in zvečer po delu. Med najdaljšim kolesarskim treningom sem opravil 200 kilometrov v enem dnevu, najdaljši tek pa je bil dolg 34 kilometrov,« je povedal in pojasnil, da je v tednu pred tekmovanjem obremenitve zmanjšal in namenil več časa počitku.

Najtežji je bil plavalni del ...

Na Portugalsko je odpotoval dva dni pred tekmovanjem. S seboj je vzel vso potrebno opremo, še pred samim tekmovanjem je preizkusil tako kolesarsko kot plavalno progo. Dan pred tekmovanjem je odšel spat že ob 19. uri. Tekmovanje se je začelo s plavanjem. Potem ko je zvonec naznanil start, so vsi tekmovalci stekli po plaži proti morju. »Ko sem prišel iz vode, sem bil čisto zmeden, zagrabil sem za kolo in šel naprej. Ves čas sem moral pazljivo razporejati moči,« je povedal Nicolas, ki ga je še posebej navdušilo, da je bil del tekmovanja speljan po znamenitem dirkališču Estoril. V nadaljevanju je poudaril, da je bila udeležba na Ironmanu ena izmed najbolj vznemirljivih izkušenj v njegovem življenju. Na Portugalskem so ga spremljali tudi prijatelji, ki so mu stali ob strani od začetka do konca tekmovanja. Tudi sam je priznal, da brez podpore družine in prijateljev takšnega uspeha ne bi bilo, saj je na tovrstnih tekmovanjih psihološka plat izredno pomembna. Ob zaključku predstavitve je Nicolas odgovarjal na številna vprašanja udeležencev, saj je njegova izkušnja navdihnila mnoge.