Naj živi vrtec Pikapolonica!

»Vse najboljše, dragi vrtec Pikapolonica!« je včeraj odmevalo z dvorišča pevmskega vrtca, ki praznuje sedemdeset let. Na praznični prireditvi se je zbralo veliko število otrok, staršev, dedkov in babic, vzgojiteljic ter nekdanjih obiskovalcev vrtca Pikapolonica. Ekipi se je pridružila šele pred kratkim, vendar je takoj začutila, da ima pevmski vrtec posebno srce, je uvodoma dejala ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Lučka Križmančič. »To srce ste ustvarili vi ljudje, ki ste vanj vlagali čas, znanje in veliko topline. Danes je vrtec veliko več kot varstvo. Je skupnost, kjer vsak otrok šteje in kjer vsak dan nastane nekaj lepega,« je zaključila ravnateljica.

Prisotna tudi prva vzgojiteljica

O nastanku vrtca je spregovoril Vili Prinčič. Lokacija prejšnjega vrtca na Oslavju se je izkazala za neprimerno, zato so se na začetku petdesetih let odločili, da nov vrtec zgradijo v Pevmi. »Prvih petnajst otrok je v nov vrtec vstopilo decembra 1955,« je pojasnil Prinčič. Do uradnega odprtja vrtca je prišlo šele leto kasneje. V prvem obdobju je bila začasna učiteljica Mariza Komavli z Oslavja, ki je bila tudi sama prisotna na včerajšnjem praznovanju.

Lepe želje so vrtcu izrekli učenci sosednje osnovne šole Josipa Abrama in vse prisotne presenetili s prirejeno različico pesmi Kolkor kapljic, tolko let. Praznovanja jubileja sta se udeležili tudi nekdanja ravnateljica Elisabetta Kovic in višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji na Zavodu RS za šolstvo Lara Pižent. V imenu goriške občinske uprave je spregovoril odbornik Maurizio Negro.

»Vsaka obletnica je priložnost, da se ozremo nazaj, se zahvalimo vsem, ki so s svojim trudom, vloženim časom in predvsem s srcem soustvarjali zgodbo našega kraja, da lahko z zaupanjem gledamo v prihodnost,« je dejal predsednik krajevne skupnosti Pevma, Štmaver, Oslavje Lovrenc Persoglia. Nato je spregovoril o izidu brošure, ki je nastala ob jubileju na podlagi spominov posameznikov različnih generacij, ki so obiskovali vrtec v Pevmi. Gradivo sta zbrali vzgojiteljici Greta Zavadlav in Laura Hvalič. Le-ta je prav posebno izpostavila pomoč in prizadevanje staršev.

Včeraj so še prerezali trak in slavnostno odprli tudi razstavo, ki jo gostijo notranji prostori vrtca. Predstavili so vino, ki ga s pomočjo otrok vsako leto prideluje kmetija Fiegl, letos pa je posebno etiketo s številko 70 in pikapolonico oblikoval Silvan Bevčar. Slednji je z domačinko Vero Mauri oblikoval tudi veliko rdečo glinasto pikapolonico. Za zaključek so otroci pod vodstvom učitelja Martina Srebrniča zapeli novo himno, ki so jo napisali prav ob jubileju.