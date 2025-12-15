Iz tržaškega zapora pobegnil zapornik

V Trstu je kot v pravem akcijskem filmu, v katerem varnostni organi množično in mrzlično iščejo pobeglega ubežnika. Včeraj pozno popoldne je približno ob 19. uri iz tržaškega zapora Coroneo pobegnil zapornik. Gre za 31-letnega Khana Nasira pakistanskega rodu, ki bi moral v kratkem prvič stopiti pred sodnika. Splezal naj bi na gradbeni oder, ki zaradi vzdrževalnih del stoji na notranjem dvorišču med sodiščem in zaporom. Za beg naj bi izkoristil čas, ki ga lahko zaporniki preživijo na prostem.

Novico je sporočil sindikat UILPA Polizia Penitenziaria. Ravno sindikalisti že dolgo opozarjajo na nevzdržne razmere v tržaškem zaporu, v katerem je med drugim zaprtih veliko več zapornikov od dane zmogljivosti in kronično primanjkuje osebja.

Od Trsta do Krasa

Iskalna akcija se danes pospešeno nadaljuje. Varnostni organi, od policije do karabinjerjev ga s skupnimi močmi iščejo po celotnem Trstu in v Starem pristanišču, kamor se večkrat zatečejo migranti. Patruljiranje pa poteka tudi na Krasu in drugih obrobnejših krajih.