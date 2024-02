Na svoj račun bodo prišli tudi skaterji

Po Novi Gorici in Šempetru bo tudi Gorica dobila svoj skate park in kolopark. V sklopu ureditve parka v Dolini Korna, ki je skupno vredna preko dvajset milijonov evrov, ju bo zgradilo podjetje Alliansa iz Ljubljane, ki mu je Občina Gorica v prejšnjih dneh zaupala naročilo. Naložba za gradnjo rolkališča je vredna 180 tisoč evrov, za pumptrack poligon pa bo potrebnih približno 78 tisoč evrov. Kdaj bosta skate park in pumptrack poligon v Dolini Korna nared ter kdaj bodo park odprli za javnost, nam pristojna odbornica Sarah Filisetti in župan Rodolfo Ziberna včeraj nista znala točno napovedati, dela pa naj bi se zaključila v letošnjem letu. Ravno o časovnici, sta pojasnila, bo čez deset dni govor na sestanku med soudeleženimi pri projektu.

Progi med bujnim zelenjem

Rolkališče in pumptrack poligon sta del projekta prekvalifikacije Doline Korna. Ob zaključku obnove bo v Gorici zaživel mestni park, kjer se bo mogoče sprehajati, a tudi izvajati tudi druge športne dejavnosti in prirejati koncerte v naravi.

Dolino Korna krasi cela vrsta tujerodnih rastlin, predvsem listavcev. Na območju rastejo tudi grška jelka, veliki jesen in zvezdasta magnolija, med katerimi se bodo obiskovalci sprehajali po urejenih stezah in mostičkih. Na 12 hektarjih zelenih površin bo do leta 2025 urejeno tudi območje z novo kolesarsko stezo in novimi klopmi, predor bo povezoval dve krili parka, ki bo imel več vhodov.

