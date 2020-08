Nad znanostjo se navdušujejo s poskusi iz zabojčkov

Še en dokaz, da je koronakriza lahko tudi priložnost, je startup VseUk iz Kobarida. Njihove naravoslovne krožke Mali radovednež je doslej obiskovalo več kot 400 otrok na 20 lokacijah v Sloveniji, segli pa so tudi do šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Ko se je pouk v šolah zaradi korona ukrepov začel izvajati na daljavo in se je prekinilo delovanje krožkov, se je Teja Bajt domislila rešitve in ustanovila zagonsko podjetje VseUK. Na tržišče je poslala Innobox zabojček za izvajanje poskusov doma s pomočjo video navodil mentorjev. Doslej je v Sloveniji prodala 130 takšnih zabojčkov, naslednji korak je prodor na tuja tržišča, začenši z italijanskim.

Otroci so nad spoznavanjem znanosti navdušeni. »Najbolj mi je všeč, da se veliko naučimo in da je vse to zelo zabavno. Ko bom velik, bom sigurno kemik,« nam je prepričano zagotovil 8-letni David iz Gonjač, ki je pred korona ukrepi obiskoval VseUkov naravoslovni krožek na šoli. »Rada bi se vpisala, zelo bi mi bil všeč tak krožek. Tudi ko bom velika, bom delala take preizkuse,« je bila včeraj navdušena 8-letna Lana iz Gorice, ki se je s preizkusi iz zabojčka srečala prvič. V Primorskem tehnološkem parku, kjer se v okviru GOStartup inkubatorja v podjetništvu kali ustanoviteljica VseUka, so včeraj pripravili predstavitev njenega produkta, ki je prvi tovrstni na slovenskem trgu.