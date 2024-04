Nastop SSk v Sovodnjah odvisen od povezave z morebitno občansko listo

Dokončna odločitev še ni padla, sovodenjska sekcija stranke Slovenske skupnosti pa jemlje v poštev možnost, da bi na junijskih občinskih volitvah nastopila v povezavi z drugo, novo občansko listo. To možnost so člani in somišljeniki vzeli v pretres na sestanku sekcije Remo Devetak, ki je potekal v ponedeljek v društvenih prostorih v Rupi.

Na začetku sta sekcijska sekretarka Martina Šolc in vodja svetniške skupine Kristian Tommasi predstavila opravljeno delo in potek pogovorov, ki so se zvrstili od zadnjega sestanka sekcije. Tommasi je tudi predstavil analizo prejšnjih nastopov SSk in premike glasov tako na ravni občinskih kot evropskih volitev, orisal je tudi predvideni izid volitev v občini z raznimi kombinacijami oz. v različnih scenarijih. Udeležence je seznanil z možnostjo sodelovanja na volitvah nove občanske liste (kdo naj bi jo snoval, nam včeraj ni uspelo izvedeti), »s katero bi bil možen dogovor za bolj enakovreden nastop na občinskih volitvah v razmerju do Občinske enotnosti«. Sledila je poglobljena razprava, po kateri si je sovodenjska sekcija pridržala dokončno izbiro glede nastopa na volitvah v pričakovanju na dejanski nastanek nove občanske liste kot tudi glede strategije, ki bi jo ubrala v primeru odpovedi udeležbe na volitvah. »Vsaka taka poteza mora pridobiti konsenz in podporo sekcije, somišljenikov in navsezadnje volivcev,« še piše v tiskovnem sporočilu sovodenjske sekcije SSk.