Neda Rusjan Bric se vrača v SNG

V novogoriško Slovensko narodno gledališče se jeseni vrača Neda Rusjan Bric. Na mestu umetniškega vodje bo nadomestila Marka Bratuša, ki se s 1. julijem poslavlja s položaja. Igralka in režiserka Rusjan Bric je med letoma 2014 in 2016 že delala v omenjeni instituciji, in sicer kot vršilka dolžnosti in kot umetniška vodja.

V zadnjih letih je v javnosti poznana predvsem v povezavi z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – Gorica 2025. Po njeni zaslugi sta mesti sploh kandidirali za ta naslov, kasneje je bila štiri leta vodja kandidature, dve leti je na EPK opravljala delo umetniške vodje, sedaj pa je umetniška svetovalka.

EPK ne zapušča

Tudi če se bo mesto v SNG izpraznilo že v začetku julija, bo Rusjan Bric položaj umetniške vodje zasedla šele z oktobrom. »To je tudi bila moja tudi želja in pogoj, ker res ne želim zapustiti EPK kar na sredini leta, namreč zavezala sem se, da bomo naredili še dva velika dogodka, tako kot sta bila otvoritev in majski sklop, zdaj prihajata še dva večja dogodka: Okusi brez meja konec septembra in seveda zaključek, ki bo 5. decembra.« Do konca EPK torej ostaja tudi umetniška svetovalka na tem projektu.

Izpolniti program

Rusjan Bric dodaja, da se je za delo umetniškega vodje v SNG Nova Gorica odločila na podlagi prošnje direktorice Mirjam Drnovšček, ki se ji sicer jeseni prihodnje leto izteče mandat. Rusjan Bric sicer zagotavlja, da sama na mesto direktorice ne namerava kandidirati. Njeni prvi koraki na novem delovnem mestu pa bodo izpolniti program, ki ga je nastavil Bratuš ter dokončati program, s katerim se SNG Nova Gorica vključuje v EPK.