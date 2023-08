Nesreča postavila v ospredje vprašanje prometne varnosti

Tragična nesreča, ki je bila v sredo v štandreški industrijski coni usodna za 17-letnega motorista, je postavila v ospredje vprašanje prometne varnosti.

Ne glede na okoliščine sredine prometne nesreče, ki jih preiskujejo karabinjerji, domačini vedo povedati, da so se pred nekaj leti v industrijski coni ob robu vasi ob koncih tedna začeli zbirati mladi na motornih kolesih in skuterjih. Sprva so bili med njimi v glavnem domačini, zatem so se jim pridružili še prijatelji, sošolci in znanci iz vseh okoliških krajev. Štandreška industrijska cona je tako postala eden izmed krajev, kjer potekajo »raduni« mladih (največkrat mladoletnih) motoristov. Eden izmed njih napiše datum in uro srečanja na družbenih omrežjih in zatem se na dogovorjenem kraju zberejo ljubitelji jeklenih konjičkov iz vse okolice.

Tovrstna srečanja potekajo tudi v drugih bližnjih in daljnih krajih po deželi in sploh po Italiji. V goriški pokrajini je bilo pred leti priljubljeno zbirališče mladih motoristov v industrijski coni v Ulici Timavo v Tržiču. Pred dvema letoma se je ob robu Tržiča zbralo toliko mladih (preko dvesto), da so razmere postale nevarne. Domačini so poklicali varnostne organe, na kraj so prišli mestni redarji, medtem ko so se mladi razbežali na vse strani.

V Štandrežu so se v zadnjih časih srečevale manj številne skupine mladih, včasih je šlo le za nekaj posameznikov, ki so si želeli družbe sovrstnikov. Čeprav srečanja niso bila tako množična kot tista v Tržiču, so vseeno in seveda tudi povsem upravičeno vznemirjala stanovalce sosednjih hiš in zaposlene na podjetjih, ki imajo sedež v štandreški industrijski coni, tako da so nekateri izmed njih na dirkanje in na nevarne vragolije na motorjih opozorili varnostne organe. Po pričevanju nekaterih se policisti in karabinjerji niso nikoli prikazali, spet drugi pravijo, da so prišli, vendar naj bi jo vsakič mladi popihali nekaznovani, saj jih je zelo težko zalotiti ravno med storitvijo prekrška oz. kaznivega dejanja.

