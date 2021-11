Niza Zimski popoldnevi in Sobotni Vrtiljak bosta nastopila skupaj

V soboto se je v Kulturnem centru Lojze Bratuž začela sezona italijanskega gledališča za otroke, ki ga prireja združenje CTA iz Gorice. Gre že za 22. sezono, ki jo združenje prireja v dvorani na Drevoredu 20. septembra. Sobotna srečanja (na programu jih je šest) tudi letos nosijo naslov Pomeriggi d'inverno – Zimski popoldnevi, na njih pa v mesečnih presledkih ponudijo družinam nastope lutkarjev in drugih gledališčnikov iz vse Italije. V soboto je bila na sporedu predstava Sonia e Alfredo v izvedbi teatra Gioco Vita, v kateri sta ste izkazala igralca (dekle in fant), ki sta svoji vlogi odigrala deloma v živo, deloma sta se spremenila v lutkarja, deloma pa še v odlična prikazovalca t.i. teatra senc. Pred igro, ki se je je udeležilo lepo število otrok in njihovih staršev, so predstavili letošnjo sezono. O njenih vsebinah in pomenu prenašanja ljubezni do teatra na najmlajše sta spregovorila predsednica CTA Antonella Caruzzi in umetniški vodja Roberto Piaggio. Izpostavila sta zlasti novost, ki bo dala poseben pečat letošnjemu nizu predstav: gre za začetek tesnejšega sodelovanja med sezono v režiji CTA in sezono gledališča za otroke Sobotni Vrtiljak, ki jo že veliko let ponuja center Bratuž.

V svoji dobrodošlici gostom je vzpostavljeno sodelovanje pozdravila tudi predsednica centra Bratuž, Franka Žgavec, ki je izpostavila zlasti željo obeh prirediteljev, da se čim temeljiteje posvetita otrokom in njihovim staršem. Šlo bo za pozitivno izkušnjo, ki bo nakazovala tudi pot do leta 2025, ko bosta Gorici skupaj Evropska prestolnica kulture, je še dodala Žgavčeva. Predstavnica centra Bratuž Tamara Kosič je na koncu še omenila, da bo Vrtiljak startal 22. januarja 2022 z igrico Modro pišče v režiji Gledališča iz Kopra.