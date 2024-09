Norma in Milojka skupaj pred licejem Alighieri

Goriški pokrajinski odbor ezulskega združenja ANVGD bo pred klasičnim licejem z italijanskim učnim jezikom Danteja Alighierija na Drevoredu 20. septembra postavil informativno tablo, posvečeno nekdanjima dijakinjama Normi Cossetto (1920-1943) in Milojki Štrukelj (1925-1944), »žrtvama nasprotujočih si ideologij«. Besedilo na tabli bo v italijanščini, slovenščini in angleščini. Slovesno odkritje table bo v soboto, 5. oktobra, ob 17.30, svečanost prireja združenje ANVGD ob pokroviteljstvu goriške občine.

»Čas je, da drug drugega prosimo odpuščanja in drug drugemu tudi odpustimo, da priznamo svojo krivdo in krivdo drugih. Dovolj je nasprotovanj. Kljub različnim življenjskim izkušnjam sta bili Milojka in Norma žrtvi nasprotujočih si ideologij. Obe sta nedvomno zelo trpeli, kar seveda velja tudi za ezule in za slovensko narodno skupnost. Z odločitvijo o postavitvi table v spomin na Normo in Milojko v našem združenjuželimo prispevati k preseganju nekdanjih nesoglasij in ideologij, želimo si zbližanja tudi v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025,« pravi Maria Grazia Ziberna, predsednica goriškega pokrajinskega odbora ezulske organizacije ANVGD. Po njenih besedah so se za namestitev informativne table odločili tudi po polemikah, ki jih je februarja sprožilo odkritje plošče v spomin na Normo Cossetto, ki jo je v veži klasičnega liceja dalo postaviti ministrstvo za šolstvo na predlog združenja Lega nazionale. Takrat se je med drugimi ob enostransko razlago zgodovine, ki je spremljala postavitev in odkritje plošče, obregnil deželni sekretar SKGZLivio Semolič, ki se je tudi sam zavzel, da bi se izpostavilo tudi figuro Milojke Štrukelj, saj je bila ravno tako kot Norma Cossetto dijakinja klasičnega liceja v Gorici. »Moj predlog je podprl tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, nakar se je začel postopek, v okviru katerega je združenje ezulov ANVGDuresničilo, kar je bilo predlagano. Rezultat tega je, da bo ime Milojke Štrukelj vidno na tabli pred klasičnim licejem Danteja Alighierija. Gre za zelo pomembno priznanje njej in vsem, ki so bili žrtev nacifašizma,« pravi deželni sekretar SKGZ Livio Semolič in opozarja, da bo besedilo na informativni tabli tudi v slovenskem jeziku, »kar v središču Gorice in predvsem na pobudo združenja ezulov ni samoumevno«.

»Epohalni premik«

»Prepričan sem, da gre za epohalni premik po napetostih iz preteklosti,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna v zvezi s postavitvijo informativne table in pojasnjuje, da si tudi v okviru EPK 2025 prizadevajo, da bi izpostavili, kar »nas združuje«.

»V celoti podpiramo pobudo, zaradi česar smo tudi zagotovili pokroviteljstvo združenju ANVGD. Zelo pomemben se mi zdi stavek, ki bo zapisan na tabli, in sicer da sta bili mladi dekleti žrtvi nasprotujočih si ideologij. Nima smisla, da še za prihodnjih deset generacij zvračamo odgovornost na drugega. Priznati moramo odgovornosti fašistov za tragedije, ki so jih doživeli Slovenci, in Titovcev na račun Italijanov. Potrebujemo spravna dejanja in zaradi tega se bomo poklonili spominu teh dveh mladih deklet,« poudarja Rodolfo Ziberna.