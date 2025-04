Jubilejni Okusi ob meji tudi po meri vegancev in vegetarijancev

Na Občini Gorica se že pripravljajo na Okuse ob meji, najbolj priljubljeno in množično obiskano goriško ulično prireditev, ki bo potekala zadnji vikend v septembru. Jubilejni Okusi - letos bo namreč kulinarični dogodek dopolnil okroglih dvajset let -, prinašajo nekaj novosti - med temi vas vegancev in vegetarijancev -, od včerajšnjega dne pa je občina že začela zbirati prijave gostincev, društev in drugih subjektov, ki želijo s svojo stojnico sodelovati na prireditvi.

Tudi nekdanja tržnica

»Zbiranje prijav interesa je prvi korak v smeri organizacije Okusov ob meji, ki bodo kot običajno trajali štiri dni: potekali bodo od četrtka 25. do nedelje, 28. septembra. Iz vidika pravilnika in tarif ni posebnih novosti - strošek bo nekoliko višji od lanskega samo za stojnice, ki ne prodajajo hrane in pijače -, nekoliko pa se bo spremenil zemljevid vasi,« je včeraj povedal Luca Cagliari, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za večje dogodke.

Kot je izpostavil, bo letos zemljevid Okusov zaobjel tudi območje nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici, kjer so nedavno odprli obnovljeno parkirišče in kjer bodo med drugim v primeru slabega vremena lahko računali tudi na streho.

Vračata se Afrika in Avstralija

Kot v prejšnjih edicijah bo prizorišče razdeljeno na vasi, letos jih predvidevajo sedemnajst. Vračata se priljubljeni avstralska in afriška vas, poleg njiju pa še ameriška vas, društvena vas, avstrijska vas, srednjeevropska vas, francoska vas, italijanska vas, vas Furlanije - Julijske krajine, latinskoameriška vas, morska vas, severnoevropska vas, vzhodna vas, slovenska vas in balkanska vas.

Ob že omenjeni vegetarijanski in veganski vasi - kot je povedal Cagliari, so za tovrstno ponudbo v prejšnjih letih zaznali precejšnje zanimanje - napovedujejo še eno novost, ki pa je včeraj še niso želeli razkriti. V mestnem središču bodo tudi tržnica okusov in priljubljeni tovornjaki/stojnice z raznorazno ponudbo.

Zainteresirani gostinci in društva imajo do 9. maja čas, da sporočijo organizatorjem interes za sodelovanje. Kot je pristavil poveljnik lokalne policije Marco Muzzatti, so prijave možne na spletni strani Občine Gorica in na spletni strani dogodka gustidifrontiera.it.

»Naši uradi so seveda na voljo za dodatna pojasnila,« je pristavil poveljnik Muzzatti. Kot v prejšnjih letih bo vstop na prizorišče možen skozi sedem vhodov, varnost, parkiranje, javni prevozi in druga vprašanja pa bodo predmet drugih novinarskih konferenc, ki jih bodo priredili v prihodnjih mesecih, je povedal Cagliari.

Kaj pa brezmejni okusi?

Jubilejni Okusi ob meji sovpadajo tudi z Evropsko prestolnico kulture 2025. Kot je bilo napovedano, bo v dogajanje vključena tudi Nova Gorica, na naše vprašanje, ali ne bodo Okusi ob meji letos izjemoma preimenovani v Okuse brez meja, kot je marsikdo pričakoval, pa je Cagliari odgovoril, da ne.

»Okusi brez meja bodo posebna spremna prireditev, ki je povezana z GO! 2025 in bo potekala v istih dneh,« je pojasnil odbornik. Okusi brez meja bodo potekali na Trgu Evrope / Transalpina, so nam včeraj potrdili tudi na Zavodu GO! 2025 in na novogoriški občini. Gostili naj bi značilne kuhinje evropskih prestolnic kulture, od norveškega Bodoa do madžarskega Veszprema, načrtovani pa so tudi koncerti in drugi umetniški dogodki. Na spletni strani GO! 2025 piše, da bodo potekali ob 26. do 28. septembra, na Zavodu GO! 2025 pa so nam pojasnili, da je program še v pripravi.