Na skupnem trgu 300 učencev in učenk

Na Trgu Evrope / Transalpina je včeraj potekal 24. šolski ulični tek Vivicittà – Poživimo mesti. Prireditev, ki jo organizirajo UISP, ZSŠDI, Športna zveza in Športni zavod Nova Gorica v sodelovanju z Marathon Clubom in ŠD Mark iz Šempetra, je bila namenjena učencem petih razredov osnovnih šol (letnikom 2014) ter učencem prvostopenjskih srednjih šol (letnikom 2013, 2012 in 2011). Prireditev je potekala pod pokroviteljstvom občine Gorica in Mestne občine Nova Gorica ter v sklopu projekta 2025.

Na Trgu Evrope se je skupno zbralo 300 učencev in učenk iz štirinajstih šol iz goriškega in novogoriškega prostora. Med udeleženci so bili tudi učenci slovenskih šol iz Italije - prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka (18 udeležencev) in osnovnih šol Petra Butkoviča Domna - Sovodnje (9 učencev) Josipa Abrama - Pevma (8) in Prežihovega Voranca – Doberdob (7). Otroci so tekmovali po skupinah gleda na starost in spol. Skupno je bilo izpeljanih osem tekov. Letniki 2011 in 2012 so se preizkusili na 1000 metrih, letniki 2013 na 800 metrih, letniki 2014 pa na 600-metrski progi. Med udeleženci, ki obiskujejo slovenske šole v Italiji, so medalje osvojili Adam Tomba (2. mesto, Trinko, l. 2012) Costanza Sabatini (1. mesto, Trinko, l. 2013), Mirjam Milanese (2. mesto, P. Voranc - Doberdob, l. 2014) in Laura Pizzignacco (3. mesto, P. Butkovič Domen – Sovodnje, l. 2014). Odlične uvrstitve med šesterico in spominsko majico so prejeli tudi Lea Sabatini (4.), Eman Zenkovič (5.), Camilla Carubba (4.), Elia Flabian (6.) iz šole Trinko, Elisa Milanese (4.) iz šole Voranc ter Riccardo Soro (5.) in Dimitri Coco (6.) iz pevmske šole.

Prireditev se je kot običajno zaključila z nagrajevanjem. Vsaka šola je prejela spominski pokal, vsak udeleženec pa še spominsko majico. Letniki 2011 iz obeh Goric so pred nagrajevanjem simbolično posadili oljko miru, ki jo bodo organizatorji prireditve poklonili županu Občine Gorica.

V nedeljo, 6. aprila, bo na sporedu še osrednja 28. pohodniško tekaška prireditev Vivicittà - Poživimo mesti, primerna za družine in za ljubitelje hoje. Star bo ob 9.30 na Trgu Evrope / Transalpina.