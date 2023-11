Nova lokacija je s časom pridobila na priljubljenosti

Ko je junija letos Občina Gorica odločila, da za poskusno dobo štirih mesecev premakne četrtkov sejem z Battistijevega trga na območje, ki zajema del Boccaccieve in Oberdanove ulice ter Verdijevega korza, se tamkajšnji trgovci in gostinci niso veselili. Trdili so, da jih tedenski sejem oškoduje in da stojnice zakrivajo njihove izložbe. Predlagali so, da bi sejem uredili drugje, proti uličnim prodajalcem so tudi zbirali podpise.

Po uvedbi manjših sprememb in sprejetju kompromisov pa se je situacija po petih mesecih precej spremenila, kot smo v četrtek ugotovili med sprehodom sredi stojnic in v pogovoru z različnimi ljudmi. Nekateri trgovci, ki so začetno pod protestno pismo pristavili svoj podpis, so naposled spoznali, da ima nova lokacija sejma tudi svoje pozitivne plati. Sejem na Verdijevem korzu in bližnjih ulicah v glavnem ugaja tudi kupcem, kakšna pritožba je sicer padla na račun prometnih zapor in krčenja parkirnih mest. Povsem pa se bolj središčne lokacije veselijo ravno ulični prodajalci.

»Naša prisotnost je koristna«

»Ali ste pred tem kdaj videli toliko ljudi, ki se na četrtek zjutraj sprehajajo po mestu? Verjetno ne,« je dejala ulična prodajalka, ki na Verdijevem korzu ponuja ženska in moška oblačila. »Naša prisotnost v mestnem središču nikogar ne oškoduje, kvečjemu obratno, saj se tudi zaradi sejma po teh ulicah podi veliko več ljudi, ki seveda vstopajo tudi v tukajšnje kavarne, pekarne in trgovine. V drugih mestih se trgovci prerivajo zato, da bi imeli blizu vhoda tržnico,« je še povedala prodajalka.