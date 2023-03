Ob bolnišnici bi radi zgradili še eno parkirišče

Na parkirišču bolnišnice San Polo se obeta še nekaj novosti, potem ko so s 1. marcem uvedli časovno omejeno parkiranje, ki lahko traja kvečjemu štiri ure. Od ponedeljka, 27. marca, bodo območje s časovno omejitvijo parkiranja, ki velja od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, razširili še na parkirišče pred mrtvašnico, kjer bodo nekaj parkirnih mest namenili tudi osebju bolnišnice. Že v četrtek, 23. marca, bodo odstranili šotor, ki so ga med vrhuncem pandemije covida-19 uporabljali za brise.

V prihodnje bo tržiška občina skupaj z deželno vlado vzela v pretres možnost, da bi na poljih zraven parkirišča zgradili dodatno parkirišče.