Ob muzeju na Debeli griži odprli še turistični urad

Pomembno je, da turisti dobijo vse potrebne informacije za prijetno bivanje v naših krajih, je dejal župan Občine Zagraj Marco Vittori na včerajšnjem odprtju turističnega urada IAT (Informazioni Accoglienza Turistica). V dopoldanskih urah so namreč prerezali trak pred novim uradom na Debeli griži tik ob multimedijskem muzeju prve svetovne vojne. To bo edina tovrstna info točka na Krasu, katere cilj je spodbujati turizem na državni in mednarodni ravni ter posledično zagotoviti gospodarski razvoj celotni deželi. »Tu namreč ne bo govor le o Debeli griži, obiskovalcem bodo nudili informacije o tem, kaj se dogaja v Gorici, v Ronkah in okolici,«je še pojasnil župan. Urad, ki ga bo upravljala zagrajska občina, bo odprt trikrat tedensko. V njem bo delovalo osebje zadrug Thiel in Arteventi.

Z muzejem se dopolnjujeta

Na celotnem območju, ki je bilo v prvi polovici prejšnjega stoletja prizorišče vojnih grozot, se soočajo s porastom turističnega obiska. Tudi med včerajšnjo krajšo slovesnostjo ob odprtju točke IATje bilo opaziti več obiskovalcev, med katerimi so bili tudi mnogi iz tujine. »Večkrat se kdo pritožuje, da je videl šolarje sedeti na topovih ali turiste jesti pred spomenikom,«je povedal župan. Slednji meni, da je dobro, da spominsko območje zaživi in da ga obiskovalci podoživijo in uporabljajo.

Novi turistični urad IAT bo ob torkih, četrtkih in petkih nudil vse potrebne informacije o turistični ponudbi in možnostih nastanitve v bližini. V njem bo na voljo tudi informativni material glede znamenitosti okolice in celotne dežele v več jezikih. Poleg brošur in zgibank bodo ponujali tudi razne publikacije. Stavba je bila nekoč dom oskrbnika muzeja, sedaj pa jo skupaj s celotnim državnim območjem upravlja zagrajska občina na podlagi sporazuma z Ministrstvom za obrambo in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino. Do urada IAT, tako kot tudi do bližnjega muzeja, se bo mogoče pripeljati z avtobusom, saj bo zagotovljena avtobusna povezava GO!ONGO!OFF. Slednja, ki jo upravlja podjetje APT, omogoča obisk simboličnih točk na Goriškem v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025.

V nekdanji hiši oskrbnika so pridobili dva večja prostora. V eni sobi bo domovala turistično-informacijska pisarna IAT, drugo dvorano, ki je trenutno še prazna, bodo v prihodnosti opremili za sprejem turistov in skupin. Cilj je, da bi bil v prihodnosti urad odprt sedem dni na sedem. Trenutno bo obratoval ob torkih, četrtkih in petkih od 10. ure do 12. 30. Urnike so določili na tak način, da se dopolnjujejo z urniki bližnjega muzeja. Slednji je odprt ob sredah, sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure.

»Za nas je to resnično pomemben trenutek znotraj evolucijskega procesa, ki se je začel že pred leti, ko je naša uprava prevzela odgovornost za to območje in si prizadevala za njegov razvoj,« je uvodoma dejala zagrajska odbornica za kulturo in turizem Chiara Aglialoro.

Stavili so na to območje

Odprtje je zagrajski župan opredelil kot dodaten kamenček v mozaiku načrta za povečevanje vrednosti območja. »Pred leti smo stavili na projekt prenove tega kraja,«je še povedal Vittori in se zahvalil vsem številnim sodelujočim pri projektu, med katerimi je omenil tudi Deželo FJK, deželni zavod Promoturismo FVG, Fundacijo Goriške hranilnice, druge sosednje občinske uprave in mnoge posameznike. Deležne prenove so bile tudi sanitarije, je pojasnil župan in pristavil, da bodo popravili in opremili še podzemne rove in zunanje prostore.

Slavnostnega odprtja sta se udeležila tudi podpolkovnik in direktor spominske kostnice v Redipulji Massimiliano Fioretti ter goriški kvestor Luigi Di Ruscio.

V imenu Fundacije Goriške hranilnice je navzoče nagovoril Luca Perrino, ki je bil prisoten ob direktorici Rosselli Digiusto. Poudaril je pomen sinergičnega prizadevanja za razvoj teritorija tudi s kulturnega vidika. »In kultura je tudi spomin,« je poudaril in zagotovil, da bo Fundacija Goriške hranilnice še naprej vlagala v območja spomina, kakršno je Debela griža.