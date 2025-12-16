V Ronkah izgubil življenje 21-letni motorist

V Ronkah je sinoči ob 20. uri izgubil življenje šele 21 let star motorist. Mladi voznik je z motorjem padel v Drevoredu Serenissima in umrl na kraju nesreče. Zaradi trka je zgrmel petdeset metrov stran in pri tem izgubil čelado. Na prizorišče so prihiteli reševalci službe 118 s helikopterjem, reševalnim vozilom in zdravniškim vozilom, a kljub poskusom oživljanja mu niso mogli več pomagati.

Okoliščine nesreče preiskujejo karabinjerji, ki bodo med drugim skušali rekonstruirati, kaj se je pravzaprav zgodilo.