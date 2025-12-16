V občini Gorica bo dodatek k davku Irpef plačevalo več ljudi

Goriški občinski svet je sinoči po dolgi in burni razpravi sprejel predlog spremembe glede plačila občinskega dodatka k davku na dohodnino Irpef. Stopnja, ki so jo uvedli že v prejšnjih letih, ostaja 0,7-odstotna, oproščenih pa bo manj občanov kot doslej. Prag so namreč z dosedanjih 18.000 znižali na 15.000 evrov. Temu so ostro nasprotovali predstavniki opozicije, ki menijo, da uprava s tem udarja po najšibkejših in to ravno ob koncu leta EPK 2025.

Župan Ziberna in pristojni odbornik Lazzeri pa sta izpostavila, da je ukrep v sozvočju s tistimi, ki so bili sprejeti v drugih občinah in da je povečanje števila zavezancev potrebno za kritje nekaterih stroškov, od osebja do nujnih investicij, ki jih bo občina imela v prihodnjih letih. Za sklep je glasovalo 22 svetnikov (med njimi predstavnik Ssk Walter Bandelj), iz večinskih vrst se je vzdržal Dario Obizzi, enajst svetnikov je bilo proti.