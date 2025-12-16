V Gradežu nova oaza dobrega počutja

Za zdravje telesa, uma in duha. Z novimi morskimi termami želi Gradež postati poglavitno turistično središče dobrega počutja na državni in mednarodni ravni. V prenovo term je Dežela Furlanija - Julijska krajina vložila več kot 16 milijonov evrov.

Odprtje zdravilišča je le prvi del dolgoročnega procesa prekvalifikacije, ki se nikoli ne zaključi, je dejal predsednik FJK Massimiliano Fedriga. »Ne moremo pričakovati trajne privlačnosti turističnih destinacij, če vanje ne vlagamo. Nenehno se moramo razvijati, da smo konkurenčni tako na državni kot mednarodni ravni,« je še povedal Fedriga. Zajetna naložba je del premišljene razvojne strategije za Gradež, s katero želijo skozi vse leto promovirati tudi notranje mestno območje.

V četrtek bo od 14. do 20. ure potekal dan odprtih vrat za javnost. Od četrtka bo tudi ponovno na voljo termalni bazen. Telovadnico bodo odprli v petek, 19. decembra. Od 21. decembra pa bo obratoval tudi nov predel »wellness« in »Beauty Spa«.

Pozorni tudi na okolje

Skupaj s prenovljenimi termami so včeraj odprli tudi razstavo, ki prikazuje razvoj term od tridesetih let prejšnjega stoletja dalje. Prvi objekt za hidroterapijo in morsko terapijo je bil namreč zgrajen leta 1935. Gradež je kot priznano zdravilišče slovel že od 19. stoletja dalje.

Stavbo morskih term pa je zasnoval videmski arhitekt Gianni Avon leta 1974 z namenom izboljšanja storitev in krepitve zdraviliške tradicije otoka. Sedanja prenova zadeva predvsem notranjost poslopja. Posodobljeni objekt je zdaj razdeljen na tri glavne sklope: wellness in spa, fitnes ter medicinsko-termalni del. Pri prenovi zdraviliškega kompleksa so poleg funkcionalnih in arhitekturnih izboljšav posebno pozornost namenili energetski trajnosti; z namestitvijo sončnih plošč želijo zmanjšati vpliv na okolje.

Prenovitvena dela so se začela leta 2022 in omogočila prvo ponovno odprtje, pri čemer je prvo nadstropje bilo v celoti zaključeno. Nato so bila z drugo fazo, ki se je začela konec leta 2024, dokončana tudi dela v drugem nadstropju. Načrtovana je že nadaljnja faza, katere cilj je izboljšanje zdravstvenih storitev in uvedba novih ugodnosti za osebno nego in sprostitev.

Zdravljenje in dobro počutje

Niso želeli zgolj prenoviti prostorov, temveč tudi na novo opredeliti sam pojem term, ki povezujejo dobro počutje s termalnim zdravljenjem z namenom doseganja celostnega zdravja: psihofizičnega in duhovnega, je izpostavil gradeški župan Giuseppe Corbatto. »Delati za prihodnost pomeni imeti vizijo, srce, konkretnost in metodo. Prihodnost se gradi dan za dnem,« je še dodal župan in poudaril, da morajo znati upravitelji razbrati potrebe in šibke točke svojega časa in prostora ter posledično posegati in odpirati nove poti.

Dve leti bo termalni kompleks upravljalo turistično podjetje GIT, ki je že začelo z zaposlovanjem novih sodelavcev. »Začeli smo s skrbno analizo delovanja termalnega objekta v zadnjih petih letih. Slika ni bila posebno dobra, saj so za nami zahtevna leta. Ne pozabimo na leta pandemije, splošno energetsko krizo,« je poudaril predsednik podjetja Roberto Marin. Razložil je, da so se ob novici, da bo podjetje upravljalo objekt, začeli posvetovati z nacionalnimi in lokalnimi strokovnjaki. »Iz povsem zdravstveno usmerjenega termalnega zdravilišča, kot je bilo v preteklosti, bodo nove terme zdaj močno povezane s pojmom »Longevity« (dolgoživosti, op. ur.), torej z vsem, kar pripomore k boljšemu življenju in boljšemu staranju,« je dejal.

To so projekti, s katerimi spreminjamo turistično ponudbo Furlanije - Julijske krajine, je nadalje poudaril deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini. »Pa tudi številke nam dajejo prav, saj smo že oktobra 2025 presegli deset milijonov obiskov,« je še dejal odbornik in se posebno zahvalil zavodu PromoTurismoFVG, ki je prevzel nalogo nadzorovanja del. Dela so zaključili v rekordnem času. V bližnji prihodnosti nameravajo uresničiti še tretjo fazo prekvalifikacije, v sklopu katere bi ob objektu zgradili še dodaten predel, je napovedal Bini.