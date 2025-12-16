VREME
Torek, 16 december 2025
Digitalna umetnost

V Gorici odpirajo največjo digitalno galerijo v Evropi

Danes, 16. decembra, ob 17.30 odprtje instalacije »Data Tunnel« umetnika Refika Anadola

Spletno uredništvo |
Gorica |
16. dec. 2025 | 7:33
    V Gorici odpirajo največjo digitalno galerijo v Evropi
    Digital Art Gallery (DAG)
Danes ob 17.30 bo na goriškem Trvniku odprtje instalacije »Data Tunnel« svetovno uveljavljenega digitalnega umetnika Refika Anadola. Digital Art Gallery (DAG) bo s tisočimi kvadratnimi metri digitalnih površin postala največji tovrstni predor v Evropi. Po jutrišnjem slavnostnem odprtju bosta sledila še dva ogleda galerije, in sicer ob 19. uri in 19.30. Udeležba je mogoča izključno s predhodno rezervacijo.

Od jutri, 17. decembra, dalje bo DAG za obiskovalce na ogled brezplačno, obvezna pa je rezervacija na spletni strani https://bit.ly/DAG_Gorizia. Galerija bo od srede do maja 2026 ob delavnikih odprta med 10. in 16. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 10. in 19. uro.

