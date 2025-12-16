V Gorici odpirajo največjo digitalno galerijo v Evropi

Danes ob 17.30 bo na goriškem Trvniku odprtje instalacije »Data Tunnel« svetovno uveljavljenega digitalnega umetnika Refika Anadola. Digital Art Gallery (DAG) bo s tisočimi kvadratnimi metri digitalnih površin postala največji tovrstni predor v Evropi. Po jutrišnjem slavnostnem odprtju bosta sledila še dva ogleda galerije, in sicer ob 19. uri in 19.30. Udeležba je mogoča izključno s predhodno rezervacijo.

Od jutri, 17. decembra, dalje bo DAG za obiskovalce na ogled brezplačno, obvezna pa je rezervacija na spletni strani https://bit.ly/DAG_Gorizia. Galerija bo od srede do maja 2026 ob delavnikih odprta med 10. in 16. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa med 10. in 19. uro.