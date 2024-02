Ob začetku odštevanja postregli s poezijo v obeh jezikih

Ob dnevu slovenske kulture, ko se je v Gorici in Novi Gorici začelo odštevanje do EPK 2025, so se dijaki mestnih šol udeležili srečanja v Kinemaxu na temo komunikacije in tudi sami oblikovali krajši kulturni program. Najprej so nastopili dijaki goriškega liceja Dante Alighieri, ki so občinstvo pozdravili v obeh jezikih, in imeli gledališki nastop. Sledil je pogovor z novinarjema Tonijem Capuozzom in Fabriziom Brancolijem o vprašanjih komunikacije. Dijakinji licejev Trubar - Gregorčič Agatha Možina in Sofia Sartori sta prebrali Prešernovo Zdravljico v celoti, tako v slovenščini kot v italijanskem prevodu, ter Ungarettijevi poeziji La notte bella (Lepa noč) in Non gridate più (Ne kričite več) ravno tako v slovenskem in italijanskem jeziku.

Njun nastop je uvedel profesor prava in ekonomije Livio Semolič, ki je pojasnil, da je sedma kitica Zdravljice tudi besedilo slovenske himne, in poudaril, da je srečanje potekalo prav na dan smrti Franceta Prešerna in rojstva Giuseppeja Ungarettija. Profesor je izrazil tudi željo, da bi projekt GO! 2025 še naprej spodbujal sodelovanje italijanskih in slovenskih šol s projekti v obeh jezikih, ki sta značilnost večkulturnega goriškega prostora.