Obnova telovadnice po počitnicah

V zadnjih dneh julija je doberdobska občina podpisala pogodbo s podjetjem Cardazzo Cav. Ermenegildo iz kraja Fontanafredda pri Pordenonu, ki mu je zaupala eno izmed najbolj pričakovanih infrastrukturnih del zadnjih let: obnovo občinske telovadnice. Vrednost javnega naročila znaša 1.351.573 evrov, dela bodo najverjetneje stekla po avgustovskih počitnicah, torej čez nekaj tednov, je za Primorski dnevnik napovedal doberdobski župan Peter Ferfoglia.

Občinska telovadnica v Osimski ulici sameva od leta 2020, ko se je iztekel sporazum za njeno upravljanje, ki ga je občina sklenila z odbojkarskim klubom Val. Pot do obnove občinskega objekta je bila dolga in strma, čeprav si je doberdobska občina že pred leti zagotovila 1.265.000 evrov za njegovo energetsko prekvalifikacijo. Vmes pa sta se zgodila pandemija covida-19 in poskok cen gradbenih materialov, zaradi katerega dodeljena sredstva niso več zadoščala - celoten projekt je namreč vreden več kot dva milijona evrov. Leta 2022 je zato občina Doberdob zaprosila Deželo FJK za dodaten prispevek, ki ga je naposled tudi dobila.

Spomladi je Enotna deželna nabavna služba poskrbela za izpeljavo postopka za oddajo javnega naročila. Izbrano je bilo podjetje Cardazzo, s katerim je občina Doberdob v prejšnjih tednih podpisala pogodbo. Dela se bodo po besedah župana Ferfoglie začela po avgustovskih počitnicah, nadejajo se, da bo nared že do septembra prihodnjega leta.

