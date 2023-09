Obnovljena madžarska piramida

Minulo soboto se je hud naliv znesel nad Goriško in vse je kazalo, da bo vreme skazilo napovedano slovesnost pod Debelo grižo. V kraju Boškini (domačini z Vrha mu pravijo tudi Ušje) nad Petovljami so namreč odkrili obnovljen spomenik v obliki piramide, ki so ga postavili madžarski vojaki konec leta 1917 oz. v začetku leta 1918 v čast in spomin padlim sotrpinov 4. Honved regimenta s sedežem v mestu Nagyvarod, danes Oradea v romunski Transilvaniji. Takrat, ko je vojna divjala na reki Piavi, so na privoljenje cesarja Karla postavili štiri podobne piramide, ki so bile v zadnjih letih vse po vrsti obnovljene in so deležne pogostih obiskov Madžarov iz matične domovine in Romunije. Ostale tri piramide se nahajajo v Martinščini na doberdobskem Krasu, v Novi vasi pri Opatjem selu in na pobočju Škabrijela nad Solkanom.

Na srečo se je kasneje vreme usmililo prirediteljev dogodka in med samo proslavo je celo posijalo sonce. Ve se, da Madžari polagajo veliko pozornost takim slovesnostim in tudi finančno podprejo razne čistilne in obnovitvene posege na spomenikih, obeležjih in vojaških pokopališčih, ki spominjajo na prisotnost madžarskih vojakov na naših tleh, zlasti še na Krasu. Med prvo svetovno vojno je namreč na Krasu krvavelo veliko ogrskih polkov.