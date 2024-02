Obujanje spominov, potrjevanje prisotnosti

Spregovorila sta o slovenski prisotnosti v Laškem, o društvenem delovanju v preteklih letih, o Prešernovih proslavah, ki so jih pred leti prirejali v tržiškem občinskem gledališču. Predsednica društev Jadro Karlo Mucci in Tržič Lucia Germani sta prejšnji konec tedna obujala spomine na nekdanje čase na prireditvi, ki so jo izpeljali ob slovenskem kulturnem prazniku.

Dogodek je organiziralo kulturno društvo Tržič, povezovala sta ga Veronica Bandiera in Blaž Terpin. Mucci je med drugim orisal zgodovino slovenske prisotnosti v Laškem, ki se je ohranila do današnjih dni, med drugim je omenil, da so danes Slovenci upoštevani kot sestavni del krajevne skupnosti, medtem ko v preteklosti ni bilo vedno tako.

Med kulturnim programom je z dvema skladbama nastopil mladi violinist Martin Gerin, zatem je ronška pesnica Liliana Visintin prebrala nekaj pesmi, ki jih je posvetila delavcem. V nadaljevanju sta s harmoniko in trobento nastopila brata Tomaž in Tadej Čotar, nakar je večer sklenilo ubrano petje otroškega pevskega zbora Veseljaki iz Doberdoba, ki ga vodi Lucia Lavrenčič.