Odkriti želijo zlasti šibke točke

»Že res, da sta naši mesti obmejni, vendar nesreče ne poznajo meja,« je včeraj dejal goriški odbornik Francesco Del Sordi o kompleksnih vajah, ki jih pod imenom GOin4Safety v teh dneh skupno izvajajo slovenske in italijanske lokalne oblasti in enote iz sistema zaščite in reševanja. Obsežna čezmejna vaja se odvija v občinah Gorica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Ajdovščina. Projekt, ki je nastal na pobudo Občine Gorica, sofinancira Evropska Unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. »Ne moremo živeti v upanju, da se ne bo nikoli pripetilo nič hudega,« je poudarilDel Sordi na včerajšnji novinarski konferenci, ki je potekala na goriškem letališču Duca D’Aosta - osrednji točki za sprejem in koordinacijo reševalnih operacij.

600 milijonov evrov škode

V četrtek je močan potresni sunek z intenziteto med 7 in 8 po evropski potresni lestvici prizadel Goriško. Simulirani potres je za sabo pustil veliko razdejanje s porušenimi stavbami, požari, poškodovanimi in pogrešanimi osebami. Izredni scenariji predstavljajo odlično priložnost za vajo na številnih deloviščih. Med 5. in 8. junijem je na Goriškem namreč v teku ena največjih čezmejnih vaj, katere cilj je preizkusiti osebje, opremo in operativno usklajenost.

»Za vajo smo pripravili simulacijo potresa 20 kilometrov severovzhodno od Nove Gorice, katerega škoda predvidoma znaša 600 milijonov evrov, od tega 220 milijonov na območju Gorice, 200 milijonov na območju Nove Gorice in pa 200 milijonov na območju občine Šempeter-Vrtojba. Na celotnem območju pa je bilo veliko ponesrečenih,«je na novinarski konferenci pojasnil Matjaž Dolšek, strokovnjak s področja potresnega inženirstva.

Pri mednarodni vaji sodeluje preko 600 udeležencev civilne zaščite, varnostnih sil, prostovoljskih organizacij, lokalnih organov in mednarodnih partnerjev. Večdnevna simulacija zaobjema več scenarijev: od gozdnih požarov, do simuliranega potresa, urbanih reševanj, iskanja pogrešanih, intervencij na mostovih, upravljanja prekinitev oskrbe z vodo in elektriko, utrjevanja poškodovanih objektov in zaščite kulturne dediščine. Potekala bo še danes in jutri, ko bo na sporedu zaključna slovesnost.