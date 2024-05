V goriškem Kulturnem domu so sinoči pred številnim občinstvom odprli razstavo Kruha in iger: Slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945, ki bo na ogled do 2. avgusta. Nastala je v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani. Muzej hrani več Kraljevih likovnih del, med njimi slike, risbe in grafike. Največ teh del izhaja iz obdobja druge svetovne vojne ali se motivno veže nanj.

Nocoj (torek) bodo ob 18. uri v goriškem Trgovskem domu odprli še razstavo Tone Kralj - Sakralne slike, pri kateri sodelujeta Narodna in študijska knjižnica ter družba KB Delniška Družba.