Odprtje prenovljenega Trga Republike s celodnevnim prazničnim programom

Zaključuje se obnova Trga Republike v Tržič, ki ga bodo slovesno odprli v soboto, 2. marca. Tržiška občna je v gradbena dela vložila 3,7 milijona evrov. 2,2 milijona je bilo deželnih sredstev, medtem ko je Trgovinska zbornica pristavila 1,5 milijonov.

Na tržiški občni so se odločili za prenovo trga, ki je bil nazadnje obnovljen za časa levosredinske mestne uprave leta 2006, zaradi česar so mnogi županji Anni Cisint očitali, da obnova ni bila ravno nujna. Med včerajšnjo predstavitvijo programa, ki bo spremljal odprtje trga, je županja pojasnila, da so bila prenovitvena dela pred osemnajstimi leti izvedena slabo in da so morali kar nekaj sredstev nameniti odpravljanju takratnih napak. Kakorkoli, v soboto, 2. marca, se bo svečanost ob navzočnosti predsednika dežele Massimiliana Fedrige začela ob 11. uri. Ob 11.30 bodo v beneški palači postavili na ogled stare fotografije, ki jih je posnel Albino Ogrisek (Griselli). Med 17. in 21. uro bo glasbeni dogodek Up! Monfalcone On Stage. Gre sicer za ponovitev praznika, ki so ga med silvestrsko nočjo odpovedali zaradi slabega vremena. Glasbo bo vrtel didžej Matrix, večer bo povezovala Francesca Toffanin.