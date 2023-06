V stanovanju starejšega goriškega zbiratelja, ki je umrl pred nekaj leti, so karabinjerji ob njegovi smrti našli zbirko 62 kovancev iz rimskega obdobja. Po dolgem sodnem postopku so kovance, ki sicer niso posebno redki, vendar so posledica nezakonitega izkopavanja, karabinjerji videmskega oddelka za zaščito kulturne dediščine izročili državnemu arheološkemu muzeju iz Ogleja. Tako je odredil sodnik za predhodno obravnavo, saj ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je odgovoren za nezakonito početje.