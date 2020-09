Okužena goriška dijakinja

Dijakinja, ki obiskuje četrti razred italijanskega liceja Scipio Slataper v Gorici, je okužena s koronavirusom. Dekle je bilo v karanteni že od srede, potem ko se je izkazalo, da je bila oseba, s katero je bila v stiku in ki ne obiskuje omenjene višje šole, pozitivna na covid-19. Goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi je takoj odredilo testiranje tudi za višješolko; v sredo so sporočili, da je tudi njen bris pozitiven.

Ob njenih družinskih članih, ki so bili iz previdnosti prav tako v izolaciji, so zdaj v karanteni tudi sošolci dekleta in nekateri profesorji. Dijakov naj bi bilo 20, profesorjev pa pet. V prihodnjih dneh bodo vsi opravili testiranje.