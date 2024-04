Zdravniki in gorski reševalci skupaj za reševanje v steni

Deset zdravnikov službe za nujno medicinsko pomoč Sores se je dva dni z gorskimi reševalci iz Trsta usposabljalo za reševanje v steni. Na ferati »Rose d’inverno« (Zimska roža) med Jezerom in Borštom so se z vrvjo s plezalnimi tehnikami ob pomoči gorskih reševalcev spustili z višine 10 oz. 30 metrov in reševali domnevnega poškodovanega plezalca. Del usposabljanja so posvetili tehnikam za uporabo nosil na nevarnih območjih.

Omenjeno usposabljanje zdravniki službe za nujno medicinsko pomoč opravljajo enkrat letno in sodi v sporazum, ki sta ga podpisali gorska reševalna služba in zdravstveno podjetje ASUGI o medsebojnem sodelovanju.