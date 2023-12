Opozarjale bodo na ženske pravice

Ne samo 25. novembra, stopnišče Sebastiano Sotgia v Ulici San Michele bo odslej prav vsak dan opozarjalo na spoštovanje in pravice žensk. Na 18 stopnicah so zabeležili imena z datumi rojstva in smrti raznih pisateljic, pesnic in intelektualk (med katerimi so tudi Slovenke Zora Piščanc, Ljubka Šorli in Lojzka Bratuž), ki so pustile žensko sled v goriški zgodovini, stopnišču so dodali simbolično rdečo barvo. Njegovo uradno odprtje je potekalo včeraj ob prisotnosti predstavnic in predstavnikov goriške občine ter predstavnic združenj Save Art in SOS Rosa, ki sta sodelovala pri projektu v sklopu iniciativ ob mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami. Katera imena naj bodo zapisana na stopnišču, je določila Antonella Gallarotti.

»Stopnišče Sebastiano Sotgia je postalo kraj za razmislek in kraj spomina na mednarodni dan proti nasilju nad ženskami. Navedena imena, ki nas bodo med drugim spominjala na goriško zgodovino, bodo zagotovo vzbudila radovednost mimoidočih,« je na včerajšnji predstavitvi dejal goriški župan Rodolfo Ziberna. O pomenu opozarjanja na problematiko nasilja nad ženskami sta opozorili predsednica združenja SOS Rosa Francesca Vuaran in predsednica združenja Save Art Katty Faion. Poudarili sta, da je vzgoja mladih ob tem ključna.

Pisateljice in pesnice, ki nas bodo opozarjale na pomen 25. novembra, so Maria Maddalena Malni Pascoletti (1945-2023), Anna Maria Fabbroni (1934-2023), Lojzka Bratuž (1934-2019), Giovanna Ludovico Giannattasio (1932-2020), Gianna Bigi Pirella (1930-2001), Maura Bozzini La Stella (1928-2012), Lella Au Fiore (1920-2003), Carmen Perco Jacchia (1915-1986), Zora Piščanc (1912-1989), Nella Cattaruzza Piemonti (1911-2003), Ljubka Šorli Bratuž (1910-1993), Jolanda Pisani »Cassandra« (1905-1978), Nicoletta Coronini (1896-1984), Elda Michelstaedter Morpurgo (1879-1944), Maria Von Schmitzahausen De Egger (Paul Marie Lacroma) (1851-1929), Carolina Sabbadini Luzzatto Coen (1837-1919), Teresa Von Abensperg und Thraun della pace (1759-1920) in Marianna De Dietrichstein Coronini Cronberg (1736-1805).