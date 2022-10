Pacientk vse več, znaki bolezni vse zgodnejši (video)

Motnje hranjenja so od začetka pandemije koronavirusa vse bolj pogoste. Rastoči trend opažajo tudi v centru za motnje hranjenja (Centro dei disturbi del comportamento alimentare) iz Tržiča: skupaj s tržaškim centrom so v zadnjih nekaj letih zabeležili 30-odstoten porast števila pacientov. Poleg vse večje številčnosti se pojav pokaže vse bolj zgodaj: pred pandemijo so bile najmlajše pacientke – večinoma gre namreč za dekleta – stare med 12 in 13 let, medtem ko imajo danes od 8 do 9 let. Tudi simptomi so postali hujši, vse bolj pogosto sobivajo z drugimi težavami, na primer samopoškodovanjem.

V tržiškem centru so ob svetovnem dnevu duševnega zdravja pripravili informativni posnetek, v katerem predstavljajo svoje dejavnosti in organiziranje dela. Posnetek, v katerem je center predstavila njegova referentka Corinna Michelin, je zdravstveno podjetje Asugi objavilo na svojem Facebook in Youtube kanalu.