Na Vrhu so danes poskrbeli za svoj tradicionalni pust. Po vasi so se podili pepeljuharji, ki so se z nogavicami, polnimi pepela, lotevali vaških otrok - s pepelom so med drugim posipali tudi našega fotografa! V pisanem sprevodu, ki je obšel vse vaške domačije, so bili tudi fant in pupa ter razne druge tipične vrhovske maškare.