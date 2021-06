Pipistrelova letala za usposabljanje slovenskih pilotov

Tonin je poudaril, da je slovensko letalstvo sicer močno in strokovno, a da je Slovenska vojska v procesu modernizacije flote na različne načine: kupujejo tako letala kot helikopterje. »Ena od stvari, ki so potrebne modernizacije, so tudi naša šolska letala, s katerimi začnemo usposabljati naše vojaške pilote na začetku njihove kariere,« je povedal Tonin. Slovenska vojska za namene šolanja sedaj uporablja 10 letal Zlin, ki pa so po ministrovih besedah stara in iztrošena. Ta bodo sedaj nadomestili s Pipistrelovimi šolskimi letali. Koliko teh letal bo uporabljala, se bo izkazalo skozi proces testiranja. Kot je pojasnil Tine Tomažič, tehnični direktor na Pipistrelu, so njihova letala tišja, varčnejša, digitalizirana in varna. Slovenska vojska bo uporabljala njihov Velis Electro – popolnoma električno dvosedežno letalo in SW 121 – dvosedežno letalo, opremljeno za dnevno in nočno letenje z vsemi reševalnimi sistemi in sistemi za avtomatsko pilotiranje. »Dostopa do tako visoke tehnologije šolska letala trenutno nimajo,« poudarja Tomažič.

