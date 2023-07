Pletejo mrežo kolesarskih poti

Deželni odbornici za infrastrukture Cristini Amirante so v petek izročili razvojni načrt za mrežo kolesarskih poti na območju nekdanje goriške pokrajine in sosednjih krajev na Videmskem, ki so ga pripravili na pobudo Fundacije Goriške hranilnice.

Pri izdelavi načrta so sodelovali Trgovinska zbornica, EZTS, goriška enota deželne decentralizacije EDR, zavod PromoTurismo FVG in gradeška občina. Razvojni načrt vključuje projekte za izgradnjo nekaj novih kolesarskih stez, za nudenje storitev kolesarskim turistom in za upravljanje celotne kolesarske mreže.