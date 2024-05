S 27 milijoni do preporoda goriškega mestnega jedra

Od akademije za mlade igralce in info točke vse do umetniških rezidenc, obnovitvenih del, novih trgovin, jezikovnih in drugih tečajev, vodenih ogledov in najrazličnejših kulturnih dogodkov. Vse to in še mnogo več predvidevajo projekti, ki bodo kmalu zaživeli v goriškem grajskem naselju, Raštelu in bližnjih ulicah z denarjem iz Načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je bajna vsota - kar 20 milijonov evrov -, kateri gre prišteti še dodatnih 7 milijonov, ki jih je primaknila Dežela FJK.

Levji delež denarja - 22 milijonov evrov - je namenjen obnovitvenim delom (gradbeni odri že nekaj časa obdajajo sedež Pokrajinskih muzejev in Hišo Rassauer, dela pa pospešeno potekajo tudi na drugih točkah, npr. v predoru Bombi), pet milijonov pa bodo vložili v 21 projektov za kulturno, gospodarsko in družbeno oživitev srednjeveškega dela mesta.

»Cilj vseh projektov, s katerimi smo se prijavili na razpis Borghi in si zagotovili denar iz NOO, je urbana, kulturna in družbena regeneracija grajskega naselja ter ostalih predelov zgodovinskega mestnega jedra Gorice. Po zaslugi teh sredstev, predvsem pa poguma in ustvarjalnosti vseh, ki so si zavihali rokave in kljub težkemu birokratskemu bremenu v zelo kratkem času pripravili celo vrsto projektov, bo to območje postalo še bolj privlačno tako za turiste kot za investitorje. Ta preobrazba ni pomembna samo v vidiku EPK 2025: gre za prihodnost Gorice,« je povedala Patrizia Artico, občinska odbornica za projekt GO! 2025, s katero sta soglašala tudi deželni predsednik zveze Confcommercio Gianluca Madriz in župan Rodolfo Ziberna. »Ko smo se prijavili na razpis Borghi, so nekateri trdili, da gre za "misijo nemogoče" ... Danes pa smo tu in uradno obeležujemo začetek teh projektov, po zaslugi katerih se bo atraktivnost našega grajskega naselja še povečala,« se nadeja Ziberna.

Kot je pojasnila Maria Grazia De Rosa, generalna tajnica Občine Gorica, so projekti za oživitev grajskega naselja in Raštela razdeljeni v pet večjih sklopov, t. i. clusterjev. »Filozofija, na kateri temeljijo vsi projekti, je spodbujanje gospodarske rasti skozi kulturo,« je pojasnila tajnica.

Prvo skupino - Gorizia e il suo Borgo - je predstavila direktorica goriške zveze Confcommercio Monica Paoletich. Ob zvezi trgovcev cluster sestavljajo še društvo Quialtrove, kuharska mojstrica Chiara Canzoneri, konzorcij Il mosaico, zadruga Netural iz Matere in podjetnica Fabrizia Perco. V tem okviru bodo med drugim v nekdanji trgovini s klobuki v Raštelu št. 52 odprli info točko, ki bo povezovala ponudnike različnih turističnih storitev, v Raštelu št. 60 pa bo zaživela trgovina z značilnimi goriškimi proizvodi, kjer bodo prirejali tudi degustacije in delavnice. Mlade podjetnike in digitalne nomade bodo priklicali s »coworking« in »coliving« prostori, priredili pa bodo tudi razstavo solidarnostnih vin in koncerte.

Druga skupina projektov je namenjena oživitvi starega mestnega jedra skozi promocijo filmske kulture. Združenje Hiša filma si je zamislilo Ulico kreativnosti (v zapuščenih trgovinah bodo gostili kreativce iz vse Evrope, ki bodo ustvarjali filmske in druge vsebine), društvo Cross Border Film School pa bo v grajskem naselju odprlo prvo čezmejno filmsko šolo s študenti in predavatelji iz različnih držav. Kinoatelje bo s projektom Nostro Cine-Quotidiano med drugim ponujal sprehode po goriških filmskih lokacijah in izobraževalne delavnice, društvo èStoria pa si je zamislilo projekt, ki združuje snemanje dokumentarcev in hrano.

Tretji cluster je posvečen multimedijskim in digitalnim vsebinam, od virtualnega ogleda mesta do »avdiobusa«, sodobnih aplikacij, fotografskih razstav in tečajev. Skupino sestavljajo društvi Inside Europe in Zeroidee, podjetje Ai4smartcity in fotograf Pierluigi Bumbaca.Združenji ArtistiAssociati in Piccolo Opera festival pa nameravajo Raštel in grajsko naselje spremeniti v mednarodno izobraževalno središče na področju uprizoritvenih umetnosti. »V Raštelu smo odkupili štirinadstropno hišo, ki bo sedež akademije BorGO Live. Ponujali bomo še umetniške rezidence, številne spektakle in mednarodno delavnico za gledališko glasbo,« je povedal direktor združenja Artistiassociati Walter Mramor.

Predstavitev je potekala pred cerkvico Sv. Duha, ki jo pravkar obnavljajo ravno v okviru enega od projektov, povezanih z razpisom Borghi. Ob župniji sv. Hilarija in Tacijana, ki izvaja ta dela, so v tem clusterju združeni Kulturhaus Görz, ki bo med drugim prirejalo jezikovne tečaje in poletna predavanja na zgodovinsko temo za mlade, podjetji IFB in Smilevents, ki bosta prispevali literarne, kulinarične in druge dogodke, ter združenje Culturarti, ki bo poskrbelo za vodene oglede, igralske delavnice in promocijske podcaste.