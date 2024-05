V Gorici Evropski pust 2025 s 4500 udeleženci

Na Trgovinski zbornici so včeraj spregovorili o najrazličnejših projektih in prireditvah, ki bodo prihodnje leto poživili Gorico in okolico v okviru Evropske prestolnice kulture 2025. Med drugim so povedali, da bo Dežela Furlanija - Julijska krajina v infrastrukture in sploh v organizacijo dogodkov vložila 130 milijonov evrov.

Predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti je napovedal, da bo Gorica v nedeljo, 23. februarja, 2025 gostila Evropski pustni sprevod, na katerem pričakujejo 4500 maškar. Poleg tega bodo prihodnje leto po mestu postavili več velikih instalacij iz reciklirane plastike.

Festival sprememb bo junija posvečen trajnostnemu turizmu. Junija bo na sporedu tudi prireditev na temo meje, ki jo bodo izpeljali skupaj s Fundacijo De Gasperi. V okviru Evropske prestolnice kulture bodo organizirali tudi festival manjšinskih jezikov.