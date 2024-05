Vabijo k ustvarjanju vizitke za Evropsko prestolnico kulture

Združenje CTA vabi k sodelovanju pri čezmejnem projektu 3...2...1...GO! 2025, v sklopu katerega bodo zbirali fotografije goriških in novogoriških arhitekturnih (pa tudi drugih) znamenitosti. Projekt prirejajo z Zavodom GO! 2025 in podjetjem PromoTurismo FVG.

Vsak bo imel možnost ustvariti vizitko Evropske prestolnice kulture 2025, fotografije je potrebno prispevati do 20. septembra po navodilih, ki so objavljena na spletni strani združenja CTA. Najboljše fotografije bodo organizatorji tedensko objavili na družbenih omrežjih. Oktobra, ob odprtju 33. lutkovnega festivala Alpe Adria Puppet festival, pa bodo nagradili avtorje treh fotografij, ki bodo medtem prejele največ všečkov. Ti se bodo lahko vseh dogodkov festivala udeležili brezplačno.

Natečaj se je uradno začel s petkovimi in včerajšnjimi fotografskimi delavnicami, ki jih je vodil Luca D'Agostino. Najprej so udeleženci spoznavali osnovna načela fotografske tehnike in opremo, nato so se udeležili fotografske ture po Gorici in Novi Gorici.