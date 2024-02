Po Oslavju se je potikal nočni tat

V noči z nedelje na ponedeljek se je po Oslavju potikal nočni tat. Varnostne kamere so ga ujele pred dvema hišama, kjer je preverjal, če so vrata odklenjena. V isti noči je vstopil tudi v prostore enega izmed krajevnih vinarskih podjetij, kjer je izpraznil dve blagajni, poleg tega je pobral še nekaj drobiža iz avtomobila, ki je bil parkiran ob poslopju.

Tatu so varnostne kamere ene izmed hiš na Oslavju posnele v ponedeljek ob 1.30. Na posnetku, dolgem nekaj sekund, je mogoče opaziti moškega s kapuco na glavi, zakrinkanim obrazom in rokavicami, ki preverja, ali so vrata zaklenjena. Takoj zatem moški odide neznano kam. Stanovalci so na mobilni telefon prejeli obvestilo, da so kamere nekoga posnele, drugače bi se ne zavedali, da je do tatinskega obiska sploh prišlo; tat namreč ni ničesar pobral in ni povzročil nobene škode. Stanovalci so že opozorili na dogodek goriške policiste in jim izročili posnetek varnostnih kamer.

Neprijetno doživetje

V isti noči se je po vsej verjetnosti isti tat odpravil do enega izmed vinarskih podjetij na Oslavju. Ena izmed vrat so bila odklenjena, tako da je vstopil v kletne prostore, ki jih uporabljajo za pokušnjo vin, medtem ko se ni odpravil v sosednje stanovanje.

V kletnih prostorih je našel dve blagajni z denarjem, ju pobral, izpraznil in odvrgel nedaleč od hiše. Tat je preveril, če so zaklenjena vrata avtomobila, ki je bil parkiran ob hiši. Ker so bila odklenjena, je iz avtomobila ukradel še nekaj evrov drobiža. Stanovalec nam je priznal, da se je doslej na svojem domu počutil povsem varnega, vrat običajno ni zaklepal, tako da ga je tatinski obisk neprijetno presenetil.

Varnostne kamere so tatu ujele tudi na dvorišču še ene hiše oz. vinarskega podjetja na Oslavju. Tudi v tem primeru je tat preveril, če so razna vrata odprta, vendar so bila vsa po vrsti zaklenjena. S svetilko je med drugim namerno svetil v varnostne kamere, kot da bi vedel, da ga snemajo. Pri tej hiši imajo sicer psa, ki je pred prihodom tatu glasno lajal, medtem ko je zatem utihnil. Pes je bil tudi v ponedeljek zjutraj nekam slab, zaradi česar lastniki sumijo, da je tat hišnemu ljubljenčku ponudil pomirjevalo ali kako drugo snov. Po obisku domačije naj bi se tat odpravil do sosednje hiše, kjer naj bi ga stanovalka slišala in s kričanjem spravila v beg.

Po vsej verjetnosti je tat v noči z nedelje na ponedeljek obiskal še kako drugo hišo. Do vloma je prejšnji teden prišlo tudi v Pevmi, vendar iz hiše ni bilo ukradenega ničesar. Ravno v Pevmi naj bi v prejšnjih dneh domačini opazili sumljivega mladeniča, ki naj bi se potikal po vasi s starejšim avtomobilom Peugeot 106 bele barve.

Tat tudi v Kulturnem domu

Včeraj popoldne so tatinski obisk doživeli tudi v slačilnicah telovadnice Kulturnega doma v Gorici. Na tatu je okrog 18.30 naletel športni direktor športnega združenja Dom David Ambrožič. Po njegovih besedah je šlo za moškega, starega med trideset in štirideset let, ki je po žepih jop v eni izmed slačilnic iskal denarnice (takrat so v telovadnici trenirale mladinske ekipe). Moški, ki sicer ni uspel ničesar ukrasti, je takoj zatem pobegnil iz slačilnice oz. iz telovadnice Kulturnega doma in izginil neznano kam. Seveda je povsem na mestu vprašanje, ali gre v primeru nočnih tatinskih obiskov na Oslavju in poskusa kraje v telovadnici Kulturnega doma za eno in isto osebo.